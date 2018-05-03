Венгер проводит 250-й матч в еврокубках

"Арсенал" играет с "Атлетико" в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с "Атлетико".

Этот матч является 250-м в еврокубках для главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера.

По этому показателю он уступает только Алексу Фергюсону, у которого набралось 269 таких матчей.

Напомним, что за свою карьеру Венгер доходил с "Арсеналом" до финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы, но оба раза терпел поражения.

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