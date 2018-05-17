Венгер: "Пытались подписать в "Арсенал" Месси и Пике"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о несостоявшихся планах своего клуба по подписанию ведущих игроков каталонской "Барселоны" - Лионеля Месси и Жерара Пике.

" Месси и Пике нас интересовали, когда мы встречались с родителями Сеска Фабрегаса. Мы попытались подписать всех трех, но, конечно, это наши планы не сработали. Мы остались с "жемчужиной": Сеск - исключительный футболист. Его мозг создан для футбола.

С Месси и Пике ничего не получилось из-за их агентов. Я думаю, что трансфер Пике в "Манчестер Юнайтед" был связан с "Nike", эта компания хотела, чтобы он продолжил карьеру именно там. Что касается Месси, то понятно, что "Барселона" не хотела его терять и сделала все необходимое, чтобы удержать его.

Правда состоит в том, что я не знаю, хотел ли Месси перейти в "Арсенал"... Я не мог подойти к нему достаточно близко, чтобы достичь соглашения, потому что "Барселона" быстро пресекла наши попытки ", - цитирует наставника "канониров" El Mundo Deportivo.

Напомним, Венгер с сожалением рассказал о несостоявшемся трансфере Роналду в "Арсенал". | soccernews.ru