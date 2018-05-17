Венгер: "Пытались подписать в "Арсенал" Месси и Пике"

Теги арсенал лондонбарселоналионель мессижерар пикесеск фабрегасарсен венгер

Венгер: "Пытались подписать в "Арсенал" Месси и Пике"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о несостоявшихся планах своего клуба по подписанию ведущих игроков каталонской "Барселоны" - Лионеля Месси и Жерара Пике.

"Месси и Пике нас интересовали, когда мы встречались с родителями Сеска ФабрегасаМы попытались подписать всех трех, но, конечно, это наши планы не сработали. Мы остались с "жемчужиной": Сеск - исключительный футболист. Его мозг создан для футбола.

С Месси и Пике ничего не получилось из-за их агентов. Я думаю, что трансфер Пике в "Манчестер Юнайтед" был связан с "Nike", эта компания хотела, чтобы он продолжил карьеру именно там. Что касается Месси, то понятно, что "Барселона" не хотела его терять и сделала все необходимое, чтобы удержать его.

Правда состоит в том, что я не знаю, хотел ли Месси перейти в "Арсенал"... Я не мог подойти к нему достаточно близко, чтобы достичь соглашения, потому что "Барселона" быстро пресекла наши попытки", - цитирует наставника "канониров" El Mundo Deportivo.

Напомним, Венгер с сожалением рассказал о несостоявшемся трансфере Роналду в "Арсенал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов