Венгер расхвалил игру Озила

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Венгер расхвалил игру ОзилаГлавный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выделил игру хавбека Месута Озила в матче против "Хаддерсфилда" (5:0) в 14-м туре АПЛ.

Немец стал автором гола и двух результативных передач.

"Мы неплохо начали, затем начали действовать менее сосредоточенно, что позволило соперникам вернуться в игру. После второго гола мы заиграли гораздо более свободно и прибавили в технике — в частности Месут Озил показал, на что способен", - отметил он. | soccernews.ru

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