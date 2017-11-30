Венгер расхвалил игру Озила

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выделил игру хавбека Месута Озила в матче против "Хаддерсфилда" (5:0) в 14-м туре АПЛ.

Немец стал автором гола и двух результативных передач.

"Мы неплохо начали, затем начали действовать менее сосредоточенно, что позволило соперникам вернуться в игру. После второго гола мы заиграли гораздо более свободно и прибавили в технике — в частности Месут Озил показал, на что способен", - отметил он. | soccernews.ru