Венгер расхвалил поступок Обамеянга в матче со "Сток Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер расхвалил нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который в игре со "Сток Сити" (3:0) не стал жадничать и дал пробить пенальти Александру Ляказетту.

На тот момент габонец оформил дубль и мог стать автором хет-трика.

"Многих решение Обамеянга удивило. И это показывает состояние нашего общества, когда люди удивляются простому проявлению щедрости. Особенно они удивлены, когда ее проявляет футболист. И тем более – нападающий", - сказал он.

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