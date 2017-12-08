Венгер раскритиковал календарь АПЛ

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Венгер раскритиковал календарь АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике календарь английской Премьер-лиги.

"Я ничего против этого не имею до тех пор, пока у наших соперников по предстоящим матчам столько же дней для восстановления, сколько и у нас. Но это не про матч с "Манчестер Юнайтед" и не про предстоящий матч. В плане восстановления между тремя днями и пятью днями очень большая разница. Если бы нам нужно было играть каждый день, как и нашим соперникам, я бы не беспокоился. Я не общался с руководством АПЛ, но я думаю, что их работа - уважать справедливость соревнования. Многие команды бьются в неравных условиях из-за разного периода восстановления. Я бы хотел, чтобы команды, у которых плотное расписание, сталкивались с одинаковыми проблемами. Я имею в виду, что мы можем играть во всех матчах, но мы хотим играть в равных условиях" - цитирует французского наставника London Evening Standard.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Кристал Пэлас 15 10
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