Венгер раскритиковал календарь АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике календарь английской Премьер-лиги.

"Я ничего против этого не имею до тех пор, пока у наших соперников по предстоящим матчам столько же дней для восстановления, сколько и у нас. Но это не про матч с "Манчестер Юнайтед" и не про предстоящий матч. В плане восстановления между тремя днями и пятью днями очень большая разница. Если бы нам нужно было играть каждый день, как и нашим соперникам, я бы не беспокоился. Я не общался с руководством АПЛ, но я думаю, что их работа - уважать справедливость соревнования. Многие команды бьются в неравных условиях из-за разного периода восстановления. Я бы хотел, чтобы команды, у которых плотное расписание, сталкивались с одинаковыми проблемами. Я имею в виду, что мы можем играть во всех матчах, но мы хотим играть в равных условиях" - цитирует французского наставника London Evening Standard.

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