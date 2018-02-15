Венгер раскритиковал одно из правил УЕФА

Теги арсенал лондонарсен венгерпьер-эмерик обамеянгуефа

Венгер раскритиковал одно из правил УЕФА

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике одно из правил УЕФА.

Наставник "канониров" считает целесообразным отменить положение, согласно которому запрещено заявлять игроков, выступавших в этом сезоне в еврокубках за другие команды.

"Я знаю, что все клубы согласны на отмену этого правила. Оно не имеет смысла" - цитирует Венгера Goal.com.

Стоит отметить, что из-за этого правила "Арсенал" не смог дозаявить на плей-офф Лиги Европы нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, чей бывший клуб - дортмундская "Боруссия" - также выступает во втором по значимости еврокубковом турнире.

Не пропустите: Венгер: "Арсенал" постарается победить в Лиге Европы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов