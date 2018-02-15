Венгер раскритиковал одно из правил УЕФА

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике одно из правил УЕФА.

Наставник "канониров" считает целесообразным отменить положение, согласно которому запрещено заявлять игроков, выступавших в этом сезоне в еврокубках за другие команды.

"Я знаю, что все клубы согласны на отмену этого правила. Оно не имеет смысла" - цитирует Венгера Goal.com.

Стоит отметить, что из-за этого правила "Арсенал" не смог дозаявить на плей-офф Лиги Европы нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, чей бывший клуб - дортмундская "Боруссия" - также выступает во втором по значимости еврокубковом турнире.

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