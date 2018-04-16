Венгер раскритиковал одно из решений АПЛ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике решение АПЛ отказаться от использования системы видеоповторов в следующем сезоне.

"Лично я считаю, что это очень плохое решение. В АПЛ работают прогрессивно мыслящие люди, они хотят быть впереди всей Европы. Этим решением мы откатили себя назад. В каждой важной игре этого сезона совершались ошибки, которых можно было бы избежать с VAR. Молодые футболисты уже привыкли к видеоповторам. Они могут отвернуться от нас, поскольку весь мир уже использует VAR" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

Напомним, что клубы АПЛ отказались от использования системы видеоповторов в сезоне 2018/19, так как считают её несовершенной и нуждающейся в доработке.

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