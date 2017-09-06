Венгер раскритиковал покупку "Барселоной" Дембеле

Теги арсен венгербарселонаусман дембелеборуссия дортмунд

Венгер раскритиковал покупку "Барселоной" ДембелеГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал покупку каталонской "Барселоной" вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

"Сумма этого трансфера полностью не соответствует реальности и действительности. Я приведу один пример: в прошлом году Дембеле стоил 15 миллионов евро, а в этом году - уже 150 миллионов. Независимо от того, насколько хорошо игрок работает на футбольном поле, невозможно, чтобы его трансферная стоимость за год выросла с 15-ти до 150-ти миллионов евро", - цитирует наставника "канониров" Metro.

Напомним, Венгер рассказал, чем пришлось пожертвовать "Арсеналу", чтобы сохранить Санчеса. | soccernews.ru

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