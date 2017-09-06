Венгер раскритиковал покупку "Барселоной" Дембеле

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал покупку каталонской "Барселоной" вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

"Сумма этого трансфера полностью не соответствует реальности и действительности. Я приведу один пример: в прошлом году Дембеле стоил 15 миллионов евро, а в этом году - уже 150 миллионов. Независимо от того, насколько хорошо игрок работает на футбольном поле, невозможно, чтобы его трансферная стоимость за год выросла с 15-ти до 150-ти миллионов евро", - цитирует наставника "канониров" Metro.

Напомним, Венгер рассказал, чем пришлось пожертвовать "Арсеналу", чтобы сохранить Санчеса. | soccernews.ru