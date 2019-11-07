Венгер рассказал, что Аарон Рэмси хотел остаться в "Арсенале"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал что хавбек Аарон Рэмзи не хотел покидать клуб. На данный момент полузащитник играет в "Ювентусе", куда он перешел на правах свободного агента, передает beIN Sports.

"Мы с ним однажды встречались, и тогда он хотел остаться в "Арсенале". Я долго пытался сделать так, чтобы контракт с ним продлили, однако что-то зависело не от меня. Когда принимаешь решение о трансфере нужно понимать, что влиятелен. Он хотел остаться, я знаю это", - сказал Венгер.

28-летний футболист в этом сезоне участвовал в 8 матчах за "Ювентус" и забил 2 гола.

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