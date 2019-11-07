Венгер рассказал, что Аарон Рэмси хотел остаться в "Арсенале"

Теги арсен венгераарон рэмзиарсенал лондон

Венгер рассказал, что Аарон Рэмси хотел остаться в "Арсенале"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал что хавбек Аарон Рэмзи не хотел покидать клуб. На данный момент полузащитник играет в "Ювентусе", куда он перешел на правах свободного агента, передает beIN Sports.

"Мы с ним однажды встречались, и тогда он хотел остаться в "Арсенале". Я долго пытался сделать так, чтобы контракт с ним продлили, однако что-то зависело не от меня. Когда принимаешь решение о трансфере нужно понимать, что влиятелен. Он хотел остаться, я знаю это", - сказал Венгер.

28-летний футболист в этом сезоне участвовал в 8 матчах за "Ювентус" и забил 2 гола.

Не пропустите: В "Баварии" заявили, что не намерены приглашать Арсена Венгера  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Баварии" заявили, что не намерены приглашать Арсена Венгера

В "Баварии" заявили, что не намерены приглашать Арсена Венгера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов