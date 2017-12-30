Венгер рассказал, как ему удалось столько времени пробыть у руля "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о том, что он побьет рекорд Фергюсона по количеству матчей в АПЛ.

"Мы всегда возвращаемся к одному и тому же: я считаю, что самое главное - компетентное руководство и стабильность в технических моментах, это очень важно для любого клуба. Люди должны быть проводниками ценностей клуба через поколения.

Хоть 20 тренеров поменяй во время сезона, то все равно 3 команды покинут лигу, а чемпионом станет лишь один клуб. Сейчас руководство клубов не тянут с отставкой тренеров, но кто приходит им на смену? Клубы назначают тренеров, которые уже были уволены из других клубов. По-моему, это проблема. Самое важное сегодня - быть сильными изнутри, чтобы сопротивляться этому давлению и стрессу" - приводит слова Венгера Goal.com.

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