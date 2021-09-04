Венгер рассказал, как "Манчестер Юнайтед" перебил предложение "Арсенала" по Роналду

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер вспомнил о сорвавшемся переходе в лондонский клуб форварда Криштиану Роналду.

"В своё время Роналду был на нашей тренировочной базе, он уже был одет в футболку "Арсенала". Но Кейруш убедил Фергюсона купить 18-летнего Криштиану. Мы могли заплатить за него 4 миллиона евро, но "Манчестер Юнайтед" дал втрое больше", - приводит слова Венгера Goal.com.

Португалец выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего отыграл 9 сезонов за "Реал" и 3 за "Ювентус". В конце лета он вернулся на "Олд Траффорд".

36-летний Роналду заключил с "Юнайтед" контракт по схеме "2+1". За него заплатили 15 миллионов евро + 8 миллионов в виде бонусов.

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