Венгер рассказал, как "Манчестер Юнайтед" перебил предложение "Арсенала" по Роналду

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедарсен венгеркриштиану роналду

Венгер рассказал, как "Манчестер Юнайтед" перебил предложение "Арсенала" по Роналду

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер вспомнил о сорвавшемся переходе в лондонский клуб форварда Криштиану Роналду.

"В своё время Роналду был на нашей тренировочной базе, он уже был одет в футболку "Арсенала". Но Кейруш убедил Фергюсона купить 18-летнего Криштиану. Мы могли заплатить за него 4 миллиона евро, но "Манчестер Юнайтед" дал втрое больше", - приводит слова Венгера Goal.com.

Португалец выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего отыграл 9 сезонов за "Реал" и 3 за "Ювентус". В конце лета он вернулся на "Олд Траффорд".

36-летний Роналду заключил с "Юнайтед" контракт по схеме "2+1". За него заплатили 15 миллионов евро + 8 миллионов в виде бонусов.

Не пропустите: Вьери: "После ухода Роналду из "Ювентуса" фаворитом Серии А стал "Интер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 3 сентября

Главные новости дня: 3 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов