Венгер рассказал, как повлияло на команду поражение от "Манчестер Юнайтед"

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Венгер рассказал, как повлияло на команду поражение от "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер вспомнил о недавнем поражении от "Манчестер Юнайтед" (1:3).

"Поражение от "Манчестер Юнайтед" отразилось на нашем психологическом состоянии. Мы создали много моментов в матче с "МЮ", однако остались ни с чем. Такое сложно принять. Все, что мы можем на данный момент сделать, это забыть о той матче и сконцентрироваться на предстоящей игре" - приводит слова Венгера France24.

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2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
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20 Кристал Пэлас 16 11
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