Венгер рассказал, как повлияло на команду поражение от "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер вспомнил о недавнем поражении от "Манчестер Юнайтед" (1:3).

"Поражение от "Манчестер Юнайтед" отразилось на нашем психологическом состоянии. Мы создали много моментов в матче с "МЮ", однако остались ни с чем. Такое сложно принять. Все, что мы можем на данный момент сделать, это забыть о той матче и сконцентрироваться на предстоящей игре" - приводит слова Венгера France24.

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