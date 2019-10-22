Венгер рассказал, какие клубы делали ему предложения, когда он тренировал "Арсенал"

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Венгер рассказал, какие клубы делали ему предложения, когда он тренировал "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что у него было много предложений от других клубов в то время, когда он тренировал "канониров".

"За эти годы меня приглашали в "Реал" — я отказался дважды, в "Ювентус", в ПСЖ, в сборные Англии и Франции, но я оставался верен "Арсеналу", в этом была моя ответственность, так было правильно.

Ну а потом, мы все же держались в четверке лидеров долгое-долгое время. Да, одновременно влили много денег в "Челси", в "Манчестер Сити", тягаться с капиталом — это, своего рода, абсурд. Но что бы ни думали вокруг, мы держали планку. Работа тренера и заключается в том, что с минимумом возможностей ты даешь максимальный результат. Разумеется, деньги решают почти все. Возьмите любой чемпионат, наверху рейтинга всегда будут самые богатые клубы", — приводит слова Венгера Meduza.

Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2008 годы. За этот период клуб трижды стал чемпионом Англии, а также по семь раз завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

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