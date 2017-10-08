Венгер рассказал, каких команд он предпочел бы видеть в Премьер-Лиге перед "Барселоной"

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Венгер рассказал, каких команд он предпочел бы видеть в Премьер-Лиге перед "Барселоной"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, каких команд он предпочел бы видеть в английской Премьер-Лиге перед каталонской "Барселоной".

"Барселона" в АПЛ? Нет, это нарушит географическое единство и здравый смысл. Я не думаю, что это было бы нормально. Почему бы тогда не пригласить "Селтик" или "Рейнджерс" в Премьер-Лигу, которые уже являются частью Великобритании, это будет иметь больше смысла, чем приглашение "Барселоны".

С другой стороны, если политики Испании и Каталонии не смогут договориться, это означало бы поддержку со стороны Англии Каталонии, и этот факт не приветствовался бы на международном уровне. Надеюсь, "Барселона" продолжит свои выступления в Испании", - цитирует наставника "канониров" sport.es.

Напомним, "Барселона" интересуется двумя игроками "Реала Сосьедад". | soccernews.ru

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