Венгер рассказал, когда планирует возобновить тренерскую карьеру
Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, когда планирует возобновить тренерскую карьеру.
"У меня огромный опыт работы на разных уровнях, поэтому мне поступают предложения со всего мира. Есть варианты с национальными сборными, теоретически я могу вернуться в Японию. Думаю, что вернусь к работе 1 января. Я отдохнул и готов к новым вызовам. Но где продолжу карьеру, я пока не знаю" - приводит слова Венгера Goal.com.
Напомним, что 68-летний француз с 1996 по 2018 год возглавлял "Арсенал" и выиграл с "канонирами" 17 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11