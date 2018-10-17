Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, когда планирует возобновить тренерскую карьеру.

"У меня огромный опыт работы на разных уровнях, поэтому мне поступают предложения со всего мира. Есть варианты с национальными сборными, теоретически я могу вернуться в Японию. Думаю, что вернусь к работе 1 января. Я отдохнул и готов к новым вызовам. Но где продолжу карьеру, я пока не знаю" - приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что 68-летний француз с 1996 по 2018 год возглавлял "Арсенал" и выиграл с "канонирами" 17 трофеев.

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