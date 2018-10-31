Венгер рассказал, когда возобновит карьеру

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Венгер рассказал, когда возобновит карьеру
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он вернется к работе только в следующем году.

"Я собираюсь приступить к работе в начале 2019 года. Сейчас я отдыхаю, и смотрю много футбола. Безусловно, я скучаю по работе. Наверное, мне не стоит работать в Англии, так как я много лет тренировал "Арсенал". Но сейчас я не могу сказать, в какой стране я продолжу карьеру", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что 68-летний Венгер ранее на протяжении 22 лет возглавлял "Арсенал", покинув клуб минувшим летом.

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