Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Роналду в "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что много лет назад лондонский клуб мог купить нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Я не могу назвать одного игрока, о несостоявшемся трансфере которого я сожалею больше всего. Таковых было человек 50. Впрочем, возможно, я могу назвать таковым Криштиану Роналду.

"Арсенал" достиг соглашения со "Спортингом", но помощником тренера "Манчестер Юнайтед" стал Карлуш Кейруш. Поэтому им удалось перебить наше предложение. У нас действительно была договоренность по Роналду. Мы даже вручили ему футболку "Арсенала". Я обедал с ним и его мамой на тренировочной базе!" - приводит слова Венгера The Guardian.

Не пропустите: Роналду устроил скандал в "Ювентусе" перед отъездом в сборную Португалии. | http://soccernews.ru