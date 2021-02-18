Венгер рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"

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Венгер рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер вспомнил о своей попытке заполучить в лондонскую команду форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Когда он решал, продлевать ли контракт с "Монако", я находился у него дома. Килиан мог перейти в "Арсенал" бесплатно. Впрочем, думаю, у всех клубов много подобных историй", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Мбаппе был в системе "Монако" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ суммарно за 180 миллионов евро.

В текущем сезоне в активе 22-летнего француза 21 гол и 9 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.

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