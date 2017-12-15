Венгер рассказал о переговорах с Уилшером о продлении контракта

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о переговорах с полузащитником Джеком Уилшером о продлении контракта.

"Мы обсудим с ним этот вопрос. Как я и говорил, переговоры начнутся в конце декабря. Действительно осталось немного времени, но я сначала хочу посмотреть, как он будет играть и в какой форме будет находиться. Уилшер, конечно, рад выступать за "Арсенал". И я хочу, чтобы он играл за наш клуб. Очень важно, чтобы Джек чувствовал себя здесь комфортно" - приводит слова Венгера официальный сайт "канониров".

Напомним, что контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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