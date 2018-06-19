Венгер рассказал о попытках подписать в "Арсенал" звезду "Челси"

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Венгер рассказал о попытках подписать в "Арсенал" звезду "Челси"
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он хотел видеть в команду французского полузащитника "Челси" Нголо Канте.

"Я хотел купить Канте еще в те времена, когда он играл во Франции. Затем я пытался выкупить его у "Лестера". Я не могу рассказать, почему нам не удалось купить Канте. Впрочем, вы и сами можете обо всем догадаться.

Трансферы это трансферы. Нельзя объяснить все", - приводит слова Венгера beIN Sports.

Стоит отметить, что Канте перешел в "Лестер" из "Кана" в 2015 году за 9 миллионов евро. Через год "Челси" купил хавбека за 36 миллионов.

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