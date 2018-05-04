Венгер рассказал о предстоящих трудностях "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о негативном факторе непопадания команды в Лигу Чемпионов.

"Думаю, что теперь "Арсеналу" будет сложнее заполучить хороших футболистов с именем. Безусловно, будут те, кто готов бороться за "Арсенал" независимо от того, где команда играет, но теперь на трансферном рынке клубу будет немного сложнее" - приводит слова Венгера Sportsmole.

Напомним, что Венгер предстоящим летом покинет клуб.

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