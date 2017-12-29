Венгер рассказал о ситуации с новым контрактом для Уилшера

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о будущем хавбека Джека Уилшера в клубе.

"Джек постепенно возвращается к оптимальной форме и приносит пользу команде. Сегодня он сделал отличный ассист, именно такие передачи от него и ждем. Из-за плотного календаря ситуацию с контрактом планируем обсудить с ним в начале января" - приводит слова Венгера сайт клуба.

Действующий контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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