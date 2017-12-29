Венгер рассказал о ситуации с новым контрактом для Уилшера

Теги арсен венгерарсенал лондонджек уилшер

Венгер рассказал о ситуации с новым контрактом для Уилшера

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о будущем хавбека Джека Уилшера в клубе.

"Джек постепенно возвращается к оптимальной форме и приносит пользу команде. Сегодня он сделал отличный ассист, именно такие передачи от него и ждем. Из-за плотного календаря ситуацию с контрактом планируем обсудить с ним в начале января" - приводит слова Венгера сайт клуба.

Действующий контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

Читайте также: Уилшер: "Теперь я всем доволен в "Арсенале". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов