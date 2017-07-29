Венгер рассказал о ситуации в лазарете "Арсенала"

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Венгер рассказал о ситуации в лазарете "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о состоянии травмированных футболистов.

"Из-за воспалительного процесса, Габриэлу нужно еще несколько недель на восстановление. Уилшер скоро приступит к тренировкам, а вот про Касорлу пока ничего конкретного сказать нельзя. Хотя с каждым днем он чувствует себя лучше. Других футболистов с повреждениями у нас нет" - приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

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