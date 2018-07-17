Венгер рассказал о своей главной ошибке в "Арсенале"

Французский тренер Арсен Венгер заявил, что, возможно, он слишком долго работал в "Арсенале".

"Возможно, моей главной ошибкой оказалось пребывание в одном клубе в течение 22 лет. Я из тех людей, которые не любят сидеть на одном месте и предпочитают вызовы. Получилось, что я стал жертвой собственного вызова.

Я виноват перед теми людьми, кто страдал из-за меня. Как тренер я был вынужден делать счастливых одних игроков и расстраивать других. Перед каждым матчем я оставлял без работы 14 человек. Также я ощущаю свою вину перед теми игроками, чей потенциал мне не удалось реализовать", - приводит слова Венгера Football.london.

Напомним, что 72-летний Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 годы и за это время трижды стал чемпионом Англии.

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