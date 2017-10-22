Венгер рассказал о своей миссии в "Арсенале"

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Венгер рассказал о своей миссии в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, почему продолжает работу тренера.

"Я начал работать тренером в 33 года, поэтому тружусь на этом поприще уже 35 лет без перерывов. 35 лет абсолютной сосредоточенности и посвящения себя футболу. Почему я продолжаю этим заниматься? Потому что люблю это дело.

Это работа, где я могу оказывать положительное влияние на жизни людей, на результаты, на ценности клуба, а клуб - это в первую очередь ценности, о чем мы часто забываем. Я ощущаю себя так, будто выполняю миссию - пронести сквозь время клубные ценности, ведь за это клуб и уважают во всем мире" - приводит слова Венгера Sky Sports.

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