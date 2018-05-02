Венгер рассказал о своих ближайших планах

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Венгер рассказал о своих ближайших планах

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он пока не знает, чем будет заниматься в следующем сезоне.

"Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне. Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в "Арсенале". Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с "канонирами" был хороший конец", - цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 68-летний Венгер покинет "Арсенал" по окончании сезона. У тренера есть варианты работы в Китае и Франции.

Не пропустите: Венгер выбрал место для продолжения карьеры. | http://soccernews.ru

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