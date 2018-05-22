Венгер рассказал об интересе "Реала"

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Венгер рассказал об интересе "Реала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что у него было несколько предложений от "Реала".

"Я два или три раза отказался возглавить "Реал". Но я чувствовал, что должен остаться в "Арсенале". В "Реале" мне предлагали полный контроль над клубом, но я остался там, где был счастлив", - приводит слова Венгера London Evening Standard.

Напомним, что 68-летний Венгер тренировал "Арсенал" на протяжении 22 лет и покинул клуб несколько дней назад.

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