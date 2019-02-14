Венгер рассказал об интересе "Реала"
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал об интересе "Реала" к своей персоне.
По словам Венгера, он не единожды отказывал "Реалу". При этом он отметил, что один раз отказал "сливочным" из-за обещаний "Арсеналу" не покидать клуб.
Напомним, что Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год.
С лета 2018 года Венгер находится без работы, однако недавно он заявлял, что имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
Читайте также: Венгер может вернуться к работе в ближайшее время. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ может подписать еще одного Килиана Мбаппе
-
"Шахтер" и "Айнтрахт" назвали стартовые составы на очную встречу
-
ПСЖ нашел замену Кавани в АПЛ
-
"Реал" все еще интересуется Пентеком
-
Венгер рассказал об интересе "Реала"
-
Пике является автором уникального достижения в этом сезоне
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за форварда "Милана"
-
УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении Рамоса
-
Компани готов принять невыгодные для себя условия ради продления контракта с "Манчестер Сити"
-
Азар уже ищет жилье в Мадриде
-
Мамаев снова удивил жену
-
"Краснодар" - "Байер": стали известны стартовые составы
-
Рыболовлев прокомментировал увольнение вице-президента Васильева
-
Азмун подшутил над бывшим одноклубником Сесаром Навасом
-
Официально: Симеоне продлил контракт с "Атлетико"
-
Вице-президент "Монако" Васильев покидает клуб
-
Винисиус не сраный Рэшфорд: Уткин громко высказался о матче "Аякс" - "Реал"
-
"Анжи" обыграл "Ангушт" в контрольном матче
-
Легенда ПСЖ ярко высказалась об игре Вератти
-
"Барселона" определилась с будущим Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18