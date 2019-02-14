Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал об интересе "Реала" к своей персоне.

По словам Венгера, он не единожды отказывал "Реалу". При этом он отметил, что один раз отказал "сливочным" из-за обещаний "Арсеналу" не покидать клуб.

Напомним, что Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год.

С лета 2018 года Венгер находится без работы, однако недавно он заявлял, что имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

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