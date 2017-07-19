Венгер рассказал, почему "Арсенал" неудачно провёл концовку прошлого сезона

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер связывает неудачную концовку прошлого сезона в исполнении своей команды с тем, что он затянул ситуацию с продлением контракта.

"Для меня следующий сезон будет другим, потому что в прошлом спекуляции насчёт моего будущего стали бесконечными, это повторялась на каждой пресс-конференции. Возможно, я совершил ошибку и позволил этому случиться, потому что не решил вопрос со своим будущим достаточно рано. На каком-то этапе я не подумал, что неопределённость с моим будущим может дать фору нашим соперникам. У нас сложилась атмосфера неопределённости и неясности относительно моей персоны. Это нам не помогло" - приводит слова Венгера официальный сайт "канониров".

Напомним, что в итоге 67-летний французский специалист заключил с "Арсеналом" контракт до лета 2019 года.

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