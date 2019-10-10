Венгер рассказал, почему "Арсенал" упустил Гнабри

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что лондонский клуб в 2016 году потерял вингера Сержа Гнабри из-за манипуляций "Баварии".

"Мы пытались продлить контракт с Гнабри на протяжении очень долгого времени. Думаю, что "Бавария" манипулировала им за кулисами. Они пообещали ему, что если Серж уйдёт в "Вердер", то потом "Бавария" выкупит его контракт", - цитирует Венгера beIN Sports.

Гнабри находился в системе "Арсенала" с 2011 по 2016 год, после чего ушёл в "Вердер", а летом 2017-го "Бавария" выкупила его за 8 миллионов евро.

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