Венгер рассказал, при каких обстаятельствах состоится переход Санчеса в "МЮ"

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Венгер рассказал, при каких обстаятельствах состоится переход Санчеса в "МЮ"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о возможных трансферах клуба.

"Январь был трудным для нас, выбивал из колеи. Наших ключевых футболистов связывали с другими клубами, появилась неопределенность. По Обамеянгу не скажу вам ничего нового. Он может покинуть команду из Дортмунда по разным причинам, но никак не по трансферным.

Сделка по Санчесу состоится, только если в "Арсенал" перейдет Мхитарян. Это решится в течение ближайших двух суток. Такая возможность есть" - приводит слова Венгера ВВС.

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