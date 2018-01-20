Венгер рассказал, при каких обстаятельствах состоится переход Санчеса в "МЮ"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о возможных трансферах клуба.
"Январь был трудным для нас, выбивал из колеи. Наших ключевых футболистов связывали с другими клубами, появилась неопределенность. По Обамеянгу не скажу вам ничего нового. Он может покинуть команду из Дортмунда по разным причинам, но никак не по трансферным.
Сделка по Санчесу состоится, только если в "Арсенал" перейдет Мхитарян. Это решится в течение ближайших двух суток. Такая возможность есть" - приводит слова Венгера ВВС.
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|24
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|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
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|23
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|Саутгемптон
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|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
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