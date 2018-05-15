Венгер рассказал, с каким клубом хочет работать

Теги арсен венгер

Венгер рассказал, с каким клубом хочет работатьГлавный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассматривает возможность возглавить команду, в которой он сможет быстро реализовать свои амбиции. 

"Я бы рассмотрел такой проект, который надежен и где я смогу реализовать амбиции, потому что в моем возрасте я не смогу снова провести более 20 лет на одном месте. Я бы выбрал проект, который можно реализовать в краткосрочной перспективе, но при этом он был бы актуален в долгосрочной перспективе. Я должен отдохнуть несколько дней, после чего решу, чем хочу заниматься", - сказал он.

Напомним, что летом француз покидает "Арсенал". 

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