Венгер рассказал, с каким клубом хочет работать

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассматривает возможность возглавить команду, в которой он сможет быстро реализовать свои амбиции.

"Я бы рассмотрел такой проект, который надежен и где я смогу реализовать амбиции, потому что в моем возрасте я не смогу снова провести более 20 лет на одном месте. Я бы выбрал проект, который можно реализовать в краткосрочной перспективе, но при этом он был бы актуален в долгосрочной перспективе. Я должен отдохнуть несколько дней, после чего решу, чем хочу заниматься", - сказал он.

Напомним, что летом француз покидает "Арсенал".

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