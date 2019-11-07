Венгер рассказал, ведет ли он переговоры с "Баварией"

Французский тренер Арсен Венгер заявил, что в данный момент он не ведет переговоров о том, чтобы возглавить мюнхенскую "Баварию".

"Когда-то очень давно я едва не возглавил "Баварию". Но в данный момент я не веду с ней переговоров. Я ни с кем не общался. Не знаю, будем ли мы вообще говорить", - приводит слова Венгера ВВС.

Напомним, что "Бавария" осталась без главного тренера после отставки Нико Ковача.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов предложить 70-летнему Венгеру пост наставника, но лишь до конца нынешнего сезона.

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