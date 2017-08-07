Венгер: "Расстанемся с некоторыми игроками"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о некоторых из трансферных планов своего клуба.

"Количество игроков слишком велико, мы отпустим некоторых футболистов. Слишком большая конкуренция за место в стартовом составе является пагубной, но недостаточная конкуренция также вредна. Однако 33 футболиста - это слишком много", - цитирует наставника "канониров" Daily Mail.

Напомним, Конте похвалил Венгера. | soccernews.ru