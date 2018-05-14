Венгер: "Разумеется, я останусь в футболе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после завершения своего последнего матча у руля "канониров" против "Хаддерсфилда" дал понять, что не собирается на пенсию.

"Разумеется, я останусь в футболе. Пока не знаю, будет это тренерская работа или нет. Я болен футболом и не думаю, что это лечится" - цитирует французского специалиста BBC.

Напомним, что Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 года. По некоторым данным, в приглашении опытного наставника заинтересованы "Эвертон", ПСЖ и сборная Франции.

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