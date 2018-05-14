Венгер: "Разумеется, я останусь в футболе"

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер: "Разумеется, я останусь в футболе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после завершения своего последнего матча у руля "канониров" против "Хаддерсфилда" дал понять, что не собирается на пенсию.

"Разумеется, я останусь в футболе. Пока не знаю, будет это тренерская работа или нет. Я болен футболом и не думаю, что это лечится" - цитирует французского специалиста BBC.

Напомним, что Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 года. По некоторым данным, в приглашении опытного наставника заинтересованы "Эвертон", ПСЖ и сборная Франции.

Не пропустите: Рекорд Венгера остановился на 828 матчах в Премьер-Лиге. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов