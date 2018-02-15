Венгер: "Рэмзи может пропустить финал Кубка лиги"

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Венгер: "Рэмзи может пропустить финал Кубка лиги"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о травме полузащитника Аарона Рэмзи.

"Восстановление Рэмзи идет не так быстро, как мы ожидали. Могу точно сказать, что он не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Эстерсунда". Может быть, он сможет восстановиться к финалу Кубка английской лиги, но это не точно. Все будет зависеть от прогресса в ближайшие дни", – приводит слова Венгера Sky Sports.

В этом сезоне 27-летний Рэмзи провел за "Арсенал" 19 матчей, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: Венгер: "Арсенал" постарается победить в Лиге Европы". | http://soccernews.ru

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