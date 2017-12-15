Венгер: "Рэмзи выбыл на три недели"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Аарон Рэмзи не сыграет в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла".

"Рэмзи не сможет сыграть. Его восстановление затянулось. Еще нужно еще три недели, чтобы вернуться в строй. Что касается Мустафи, то он приступил к тренировкам. Пока не могу сказать, сможет ли он выйти на поле в матче с "Ньюкаслом", - цитирует Венгера Mirror.

Матч "Арсенал" - "Ньюкасл" состоится 16 декабря и начнется в 18:00 мск.

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