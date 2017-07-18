Венгер: "Решение по Санчесу принято"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарии по поводу ситуации с возможным уходом чилийского форварда Алексиса Санчеса.

"Сейчас сложно обсуждать эту ситуацию, но решение принято. И мы будем его придерживаться" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает следующим летом.

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