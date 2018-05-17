Венгер с сожалением рассказал о несостоявшемся трансфере Роналду в "Арсенал"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер с сожалением рассказал о несостоявшемся трансфере в его клуб одного из лучших игроков современности Криштиану Роналду.

"Первым, кто приходит на ум из игроков, которых мы упустили, - Роналду. Он был здесь со своей матерью, и мы были очень близки к его подписанию, но затем появился "Манчестер Юнайтед", где в то время тренером работал Карлуш Кейруш. "Юнайтед" играл против "Спортинга Лиссабон", а Роналду провел выдающийся матч, и они подписали его...

Мы были готовы заплатить за него 4,5 миллиона фунтов стерлингов, мы все еще вели переговоры. Мы встретились с агентом Роналду Жорже Мендешом в Париже, тогда он представлял "Спортинг". Мы были очень близки к этому трансферу, но "Манчестер Юнайтед" предложил 12 миллионов фунтов стерлингов, чего мы в то время не могли себе позволить", - цитирует наставника "канониров" официальный сайт его клуба.

Напомним, "Арсенал" подпишет опытного грека. | soccernews.ru