Венгер: "С трансфером Лемара глухо"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что трансфер вингера "Монако" Тома Лемара этим летом не состоится.

"С трансфером Лемара глухо. "Монако" уже потерял Менди, Бернарду Силву и Бакайоко, так что вопрос закрыт" - цитирует Венгера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов заплатить за 21-летнего Лемара около 60 миллионов евро.

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