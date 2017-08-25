Венгер: "С трансфером Лемара глухо"

Теги арсенал лондонарсен венгертома лемармонако

Венгер: "С трансфером Лемара глухо"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что трансфер вингера "Монако" Тома Лемара этим летом не состоится.

"С трансфером Лемара глухо. "Монако" уже потерял Менди, Бернарду Силву и Бакайоко, так что вопрос закрыт" - цитирует Венгера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов заплатить за 21-летнего Лемара около 60 миллионов евро.

Не пропустите: Венгер: "Я не могу гарантировать, что у Уилшера будет игровая практика". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Манчестер Сити" проэкзаменует "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов