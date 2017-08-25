Венгер: "С трансфером Лемара глухо"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что трансфер вингера "Монако" Тома Лемара этим летом не состоится.
"С трансфером Лемара глухо. "Монако" уже потерял Менди, Бернарду Силву и Бакайоко, так что вопрос закрыт" - цитирует Венгера The Telegraph.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов заплатить за 21-летнего Лемара около 60 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Хаддерсфилд Таун
|2
|6
|3
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|4
|Уотфорд
|2
|4
|5
|Ливерпуль
|2
|4
|6
|Саутгемптон
|2
|4
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Лестер Сити
|2
|3
|9
|Тоттенхэм
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Сток Сити
|2
|3
|15
|Суонси Сити
|2
|1
|16
|Борнмут
|2
|0
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0