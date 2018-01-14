Венгер: "Санчес находится в рассеянных чувствах, поэтому и остался дома"

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Венгер: "Санчес находится в рассеянных чувствах, поэтому и остался дома"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему он не включил форварда Алексиса Санчеса в заявку на матч 23-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом".

"Санчес находится в рассеянных чувствах, поэтому и остался дома. Его ситуация не двигается ни в какую сторону. Сейчас мне лучше сосредоточиться на игроках, которые могут принести клубу пользу", - цитирует Венгера Sky Sports.

Напомним, что 29-летний Санчес, скорее всего, покинет "Арсенал". Борьбу за него ведут "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Не пропустите: Санчес не попал в заявку "Арсенала" на матч с "Борнмутом". | http://soccernews.ru

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