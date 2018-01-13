Венгер: "Санчес не собирается продлевать контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил информацию о том, что лидер его команды Алексис Санчес покинет клуб в январе или летом.

Напомним, что соглашение футболиста с "канонирами" истекает по окончании сезона.

"Похоже, что Санчес не продлит контракт. Но мы хотим сохранить Джека и, если у нас есть возможность, может быть, сохранить Озила.

Мы по-прежнему говорим с Озилом, и всё ещё есть возможность, что он останется. Сейчас я более оптимистичен, чем прошлым летом.

Эти парни хотят выигрывать трофеи, и они хотят также зарабатывать деньги. Они хотят сочетания этих двух параметров, что могут дать большие клубы.

Озил выигрывал с нами трофей. Поэтому он хочет также сражаться за победу в Премьер-лиге, и это нормально, когда ты на этом уровне", - сказал наставник.

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