Венгер: "Санчес пропустит матчи против "Лестера" и "Сток Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о проблемах со здоровьем у чилийского нападающего команды Алексиса Санчеса.

"Алексис не сыграет с "Лестером" из-за воспаления брюшной полости. Я не знаю, на какой срок он выбыл из строя. Может быть на неделю, может на две. Думаю, что в матче против "Сток Сити" он также не примет участия", - приводит слова Венгера Goal.com.

Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Санчеса хочет "Манчестер Сити", но "канониры" не намерены его продавать.

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