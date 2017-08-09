Венгер: "Санчес пропустит матчи против "Лестера" и "Сток Сити"

Теги арсенал лондонарсен венгералексис санчес

Венгер: "Санчес пропустит матчи против "Лестера" и "Сток Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о проблемах со здоровьем у чилийского нападающего команды Алексиса Санчеса.

"Алексис не сыграет с "Лестером" из-за  воспаления брюшной полости. Я не знаю, на какой срок он выбыл из строя. Может быть на неделю, может на две. Думаю, что в матче против "Сток Сити" он также не примет участия", - приводит слова Венгера Goal.com.

Ранее сообщалось, что купить 28-летнего Санчеса хочет "Манчестер Сити", но "канониры" не намерены его продавать.

Не пропустите: Окслейд-Чемберлен стал ближе к переходу в "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Лестер Сити 0 0
10 Ливерпуль 0 0
11 Манчестер Сити 0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Ньюкасл Юнайтед 0 0
14 Саутгемптон 0 0
15 Сток Сити 0 0
16 Суонси Сити 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Бромвич Альбион 0 0
20 Вест Хэм Юнайтед 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов