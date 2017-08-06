Венгер: "Санчес сосредоточен на новом сезоне"

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Венгер: "Санчес сосредоточен на новом сезоне"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, как совет директоров отнесся к его решению о будущем Алексиса Санчеса.

"Совет поддерживает меня в принятии решений при выборе футболистов. В частности, когда я решил не продавать Санчеса. Я могу сказать, что он сосредоточен на новом сезоне. Мое решение ясно: он останется. Он уважает его. Все очень просто" - приводит слова Венгера Sky Sports.

Соглашение Санчеса с "канонирами" рассчитано до лета 2018 года.

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