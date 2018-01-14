Венгер: "Санчес уйдет из "Арсенала" или останется"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что чилийский нападающий Алексис Санчес может остаться в команде.

"Санчес уйдет из "Арсенала" или останется. Шансы 50 на 50. В его ситуации нельзя сказать наверняка. В любой момент может что-то произойти", - приводит слова Венгера ВВС.

Напомним, что интерес к 29-летнему Санчесу проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

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