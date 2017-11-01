Венгер: "Саутгейту стоит вызвать Уилшера в сборную Англии"

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Венгер: "Саутгейту стоит вызвать Уилшера в сборную Англии"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник его команды Джек Уилшер заслуживает вызов в сборную Англии.

"Я думаю, что он готов. В последние недели Уилшер набрал хорошую форму и сильно прибавил. Уверен, что он сможет сыграть в матче любого уровня. Саутгейту стоит вызвать Джека в сборную Англии. Не понимаю, как можно не вызвать игрока, который находится в такой форме", - цитирует Венгера Sky Sports.

Стоит отметить, что 25-летний Уилшер в последний раз играл за сборную Англии еще на Евро-2016.

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