Венгер: "Состав "Арсенала" на данный момент слишком велик, им невозможно руководить"

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Венгер: "Состав "Арсенала" на данный момент слишком велик, им невозможно руководить"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что состав команды перегружен.

"Сначала я хочу продать нескольких футболистов. Состав "Арсенала" на данный момент слишком велик, им невозможно руководить. Многие клубы находятся в аналогичной ситуации, и поэтому на трансферном рынке сейчас воцарилось затишье. У нас 33 игрока - это слишком много.

У меня нет желания думать о переходах футболистов после матча против "Сток Сити". Мы расстроены его исходом и не думаем о возможных трансферах прямо сейчас" - приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

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