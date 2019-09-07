Венгер сравнил Месси и Салаха

Известный французский тренер Арсен Венгер порассуждал о схожести нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Мне очень нравится Салах, у него огромный потенциал. Он схож с Месси. Только Лео более стабилен. Думаю, что Салах хорошо завершает атаки, а Месси еще и легко расстается с мячом. Этого качества не хватает Мохамеду. Он немного одержим тем, чтобы забить самому", - приводит слова Венгера beIN Sports.

В прошлом сезоне 32-летний Месси забил 51 гол и сделал 22 ассиста в 50 матчах.

27-летний Салах за тот же период отличился 27 раз и отдал 13 результативных передач, проведя 52 игры.

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