Венгер: "Теперь я смогу покричать с трибуны на нового тренера "Арсенала"

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер: "Теперь я смогу покричать с трибуны на нового тренера "Арсенала"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал свой уход из клуба.

Напомним, француз покинет лондонский клуб в конце сезона.

"Буду рад снова посидеть на North Bank. Знаете, в чем позитив во всем этом? Теперь я смогу покричать с трибуны на нового тренера.

Я всегда хотел выигрывать красиво. Когда работаешь в большом клубе, ответственность, думаю, заключается в том, чтобы ларить болельщикам особые ощущения", – сказал Венгер.

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