Венгер: "Трансфер Неймара? Сегодня мы вышли за рамки реальности"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

"Структура футбола полностью изменилась. После того, как клуб попал под контроль целой страны, все стало возможно. Это привело к тому, что стало невозможно соблюдать правила финансового Fair Play. Вот почему я всегда выступал за то, что футбол может жить на свои собственные ресурсы. Мы больше не живем в период, когда клубы ожидают возвращения инвестиций. Эти цифры свидетельствуют об ускорении инфляции. Сегодня мы вышли за рамки реальности ", - цитирует наставника "канониров" Daily Mail.

Напомним, Венгер объявил о своем решении по будущему Санчесу. | soccernews.ru